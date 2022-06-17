17 Июня 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2022) | Фото: Газпром нефть

Госдума расширила периметр применения режима НДД – это принесет в казну почти 192 миллиарда рублей

Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о расширении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья для ряда месторождений, передает ТАСС. Список, который был расширен ко второму чтению документа, включает всего 157 новых и выработанных участков недр, в том числе месторождения в ХМАО.

На активах, включенных в перечень, нефтяники должны будут дополнительно нарастить добычу на более чем 33 млн тонн углеводородов за 5 лет. Предполагалось, что это принесет в федеральный бюджет в 2023-2027 годах 84 млрд рублей. После расширения списка ко второму чтению, как ранее сообщила один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, сумма увеличилась более чем в два раза.

"Дополнительно к 84 млрд рублей будет еще 107,6 млрд. То есть в целом, за 5 лет по проекту плюсом выйдет почти 192 млрд рублей", – отметила Ануфриева.

Режим НДД предложен нефтяникам в качестве альтернативы налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нерентабельных месторождений. Он взимается не с объемов нефти, а с выручки от продажи сырья за вычетом расходов.

Для новых участков недр режим НДД может начать работать уже с 1 января 2022 года, по выработанным месторождениям – с 1 января 2023 года.

Помимо ХМАО, новые месторождения расположены в Республике Коми, Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Оренбургской и Самарской областях. Выработанные месторождения, включенные в список, находятся в ХМАО, Тюменской области, ЯНАО, Республике Коми и Томской области.

Теги: ндд, госдума



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