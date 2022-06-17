Программа IX Сибирского транспортного форума будет проходить в 30 деловых форматах

Об основных мероприятиях программы, участниках и ключевых событиях IX Международного Сибирского транспортного форума, который пройдет в Новосибирской области 22-25 мая, рассказал в ходе пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Обсуждение вопросов цифровизации и импортозамещения в дорожно-транспортной отрасли, развития авиационного сообщения, логистики и новых возможностей для развития транспортной отрасли России – 30 деловых форматов, почти 200 спикеров и 5 тысяч участников объединит IX Международный Сибирского транспортного форума.

Ключевым событием Сибирского транспортного форума станет пленарное заседание «2022 год. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России». Также, как сообщил Анатолий Костылевский, в рамках форума запланировано заседание комиссии Госсовета по транспорту по вопросам авиации. Как напомнил министр, в последний раз Сибирский транспортный форум проходил в 2019 году. В текущем году планируется, что форум посетят не менее 5000 очных участников, в трехдневной программе – 30 деловых форматов и порядка 189 спикеров. Почти все мероприятия будут сопровождаться онлайн-трансляцией. «Деловая сессия планируется к проведению в комбинированном онлайн- и офлайн-формате: впервые за всю историю форума будет работать онлайн-студия в Москве с дополнительной возможностью подключения спикеров», – отметил министр.

Как отметил Анатолий Костылевский, в рамках форума будет обсуждаться комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года, анализироваться состояние и развитие региональных и местных авиаперевозок, развитие законодательства, субсидирования авиаперевозок и т.д. Также представители авиационного сообщества обсудят вопрос об использовании самолетов иностранного производства для полетов за рубеж в текущей геополитической обстановке.

В рамках форума традиционно пройдет специализированная выставка транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники. На выставке будут представлены передовые решения в области развития транспортной отрасли, пассажирских и грузовых перевозок, логистических услуг, цифровизации.

Кроме того, в программу выходного дня форума включено традиционное зрелищное мероприятие – Кубок Губернатора Новосибирской области по дрифту.

Сибирский транспортный форум проводится Правительством Новосибирской области при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. С подробной программой форума можно ознакомится на сайте.