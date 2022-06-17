Программа IX Сибирского транспортного форума будет проходить в 30 деловых форматах

17 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Новосибирская область
логотип, сибирский транспортный форум (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Программа IX Сибирского транспортного форума будет проходить в 30 деловых форматах

Об основных мероприятиях программы, участниках и ключевых событиях IX Международного Сибирского транспортного форума, который пройдет в Новосибирской области 22-25 мая, рассказал в ходе пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Обсуждение вопросов цифровизации и импортозамещения в дорожно-транспортной отрасли, развития авиационного сообщения, логистики и новых возможностей для развития транспортной отрасли России – 30 деловых форматов, почти 200 спикеров и 5 тысяч участников объединит IX Международный Сибирского транспортного форума.

Ключевым событием Сибирского транспортного форума станет пленарное заседание «2022 год. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России». Также, как сообщил Анатолий Костылевский, в рамках форума запланировано заседание комиссии Госсовета по транспорту по вопросам авиации. Как напомнил министр, в последний раз Сибирский транспортный форум проходил в 2019 году. В текущем году планируется, что форум посетят не менее 5000 очных участников, в трехдневной программе – 30 деловых форматов и порядка 189 спикеров. Почти все мероприятия будут сопровождаться онлайн-трансляцией. «Деловая сессия планируется к проведению в комбинированном онлайн- и офлайн-формате: впервые за всю историю форума будет работать онлайн-студия в Москве с дополнительной возможностью подключения спикеров», – отметил министр.

Как отметил Анатолий Костылевский, в рамках форума будет обсуждаться комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года, анализироваться состояние и развитие региональных и местных авиаперевозок, развитие законодательства, субсидирования авиаперевозок и т.д. Также представители авиационного сообщества обсудят вопрос об использовании самолетов иностранного производства для полетов за рубеж в текущей геополитической обстановке.

самолет, крыло(2019)|Фото: Накануне.RU

В рамках форума традиционно пройдет специализированная выставка транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники. На выставке будут представлены передовые решения в области развития транспортной отрасли, пассажирских и грузовых перевозок, логистических услуг, цифровизации.

Кроме того, в программу выходного дня форума включено традиционное зрелищное мероприятие – Кубок Губернатора Новосибирской области по дрифту.
Сибирский транспортный форум проводится Правительством Новосибирской области при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. С подробной программой форума можно ознакомится на сайте.

Теги: сибирский транспортный форум, развитие авиации, транспортная инфраструктура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети