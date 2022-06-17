Андрей Травников подписал первые соглашения о сотрудничестве в рамках ПЭМФ-2022

Среди совместных направлений работы, о которых сегодня договаривается новосибирская делегация – совершенствование и развитие федеральной почтовой связи на территории региона, ремонт отделений почтовой связи, создание экопромышленного парка, развитие туризма.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов подписали соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи.

Андрей Травников в ходе церемонии подписания подчеркнул: «Новосибирская область – крупнейший транспортно-логистический центр азиатской части нашей страны, и нам очень важно развитие «Почты России» на нашей территории. Мы с руководством компании ориентируемся не только на крупные проекты – такие, как логистический центр объёмом 1 миллион отправлений в сутки, который был введён у нас в прошлом году. Нам важны проекты и менее масштабные, но очень нужные людям. В этом году мы договорились с «Почтой России» приступить к ремонту отделений почтовой связи на территории Новосибирской области для придания им нового, современного облика. Область готова участвовать в этом, в том числе, софинансированием, потому что мы понимаем, как важно дать новые сервисы, новый комфорт и условия жителям региона».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатор и правительства Новосибирской области, особое внимание планируется уделять повышению доступности почтовой связи, повышению качества и доступности оказания государственных (муниципальных услуг) на базе МФЦ и отделений почтовой связи АО «Почта России». Особенно принципиально решение этой задачи для удалённых и труднодоступных населённых пунктов, сельской местности Новосибирской области. Среди совместных направлений работы – поддержание, наращивание технического, информационного и производственного потенциала управления федеральной почтовой связи.

В 2022 году на территории Новосибирской области региональным министерством цифрового развития и связи совместно с АО «Почта России» запланировано проведение ремонта нескольких отделений почтовой связи.

Новосибирская области презентует свои проекты на стенде регионов Сибирского федерального округа. В церемонии открытия стенда приняли участие заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, члены делегаций Новосибирской области и других сибирских регионов.

На полях ПМЭФ было заключено трёхстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и ПАО «МегаФон». Подписи под документом поставили губернатор Андрей Травников, генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и генеральный директор АО «АИР НСО» Александр Зырянов.

«МегаФон» намерен инвестировать в проекты по развитию сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS, LTE, а также проекты по реализации инновационных цифровых услуг и сервисов на территории Новосибирской области. Компания планирует направить на эти цели более 1,6 млрд рублей.

Ещё одно подписанное соглашение – о реализации проекта по созданию экопромышленного парка (промышленного технопарка) для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья. Соглашение подписали губернатор Андрей Травников и генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В первый день работы на ПМЭФ Андрей Травников принял участие в 94-м заседании общего собрания членов Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».

Также правительство Новосибирской области и АО «Корпорация Туризм.РФ» договорились о долговременном взаимодействии в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства, комплексном развитии внутреннего и въездного туризма в области. Соглашение на площадке ПМЭФ-2022 подписали губернатор Андрей Травников и генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов.



