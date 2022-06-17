17 Июня 2022
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Экономика В России
Герман Греф на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Если ничего не делать, возврат экономики РФ к уровню 2021 года займет 10 лет - Греф

Если ничего не делать, то возврат российской экономики к уровню 2021 года может занять десять лет, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на ПМЭФ.

По его мнению, эффект от введенных в отношении России санкций "оказался гораздо более мягким, чем ожидали эксперты как за рубежом, так и в России".

"Я не помню никогда такой ситуации, когда валюта никому не нужна была в России, рубль переукрепился. Мы находимся в парадоксальной ситуации, но она не такая драматичная, как ожидалось", - отметил председатель правления банка.

"Главный вызов – перестройка нашей экономики. Задача, которую не удавалось решить много-много лет, десятилетий", - добавил банкир.

Теги: герман греф, экономика, санкции



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