Если ничего не делать, возврат экономики РФ к уровню 2021 года займет 10 лет - Греф

Если ничего не делать, то возврат российской экономики к уровню 2021 года может занять десять лет, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на ПМЭФ.

По его мнению, эффект от введенных в отношении России санкций "оказался гораздо более мягким, чем ожидали эксперты как за рубежом, так и в России".

"Я не помню никогда такой ситуации, когда валюта никому не нужна была в России, рубль переукрепился. Мы находимся в парадоксальной ситуации, но она не такая драматичная, как ожидалось", - отметил председатель правления банка.

"Главный вызов – перестройка нашей экономики. Задача, которую не удавалось решить много-много лет, десятилетий", - добавил банкир.