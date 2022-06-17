КСП проверит расходование средств в региональном минпроме и Фонде промышленности

Контрольно-счетная палата Челябинской области приступила к проверке деятельности регионального министерства промышленности и Фонда развития промышленности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП, аудиторы проверят расходование средств госпрограммы "Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов". Будет дана оценка эффективности проводимых в 2022 году антикризисных мер, а также правомерности и обоснованности расходования, целевого и эффективного использования субсидий на выполнение государственного задания.

проверка предусмотрена планом работы КСП на текущий год.