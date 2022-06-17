Песков озаботился судьбой голодающих европейцев

США и Евросоюз, совершившие грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении РФ, должны думать об ответе перед миллионами голодающих людей, которые могут появиться, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ведь именно США и ЕС не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли. Но косвенные ограничения – по страховке, по судам, по непринятию портами наших судов – всё равно есть, они действуют, к сожалению, и всё это привело к сокращению чуть ли ни более чем на 40% всех поставок", - заявил Песков в интервью РИА Новости.

Это – последствия тех грубых ошибок, которые сделали руководство Евросоюза, европейских стран и, в первую очередь, Соединённых Штатов Америки, полагает Песков.

"Именно эти страны должны будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться", - уточнил Песков.