17 Июня 2022
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Общество Свердловская область
кск белая лошадь турнир всадник скачки конь конкур (2011) | Фото:nakanune.ru

Власти Нижнего Тагила берут под контроль катание на лошадях и пони

В администрации Нижнего Тагила прошло совещание по организации катания на лошадях, вьючных или верховых животных. Власти решили взять данные услуги под свой контроль.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на обсуждении присутствовали главы администраций районов, представители полиции, ГИБДД, отделения по делам несовершеннолетних, Роспотребнадзора, ветеринарной станции и налоговой. Глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев обозначил проблему: круглый год в центре города, на набережной Тагильского пруда, около цирка, в парке Народный и других местах отдыха горожанам предлагают прокатиться на лошадях или пони.

"При этом животные стихийно передвигаются по автодорогам и тротуарам. Зачастую лошадями управляют несовершеннолетние, катание организуется без соблюдения мер безопасности. Вероятность несчастных случаев очень высока. Кроме того, пони и лошади оставляют продукты своей жизнедеятельности прямо в парках на дорогах, что, конечно, вызывает недовольство жителей", - заявил чиновник.

Как пояснили в мэрии, с 2005 года у муниципалитета были полномочия привлекать владельцев лошадей, вьючных или верховых животных к административной ответственности. Но в 2016 году решением областного суда эта норма была признана недействующей, и сейчас организация и предоставление данной услуги жителям с юридической точки зрения остается неконтролируемой.

Владислав Пинаев(2018)|Фото: Накануне.RU

В ходе совещания были высказаны предложения, как можно регламентировать и взять под контроль катание на лошадях и пони. После обсуждения глава города Владислав Пинаев заявил о создании рабочей группы, куда войдут представители всех присутствовавших структур.

"Составим алгоритм действий. Первое, что мы можем сделать уже сегодня – это проведение рейдов в текущем режиме. Второе – сформулировать предложения для внесения изменений в действующее законодательство", - отметил мэр.

Пинаев предложил обратиться в Законодательное собрание, правительство Свердловской области и Госдуму с инициативой об изменении действующей нормативной базы.

Теги: лошади, пони, контроль, Нижний Тагил



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