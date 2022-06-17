17 Июня 2022
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Самокаты (2022) | Фото: Накануне.RU

В России подготовили правила езды на электросамокатах

Правила езды на электросамокатах подготовлены в России.

Как сообщил замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин, остались формальные сложности для их принятия.

"В Правилах дорожного движения сделан очень большой пакет изменений. Минтранс вместе с нами разработал соответствующее постановление правительства. Но есть определённые сложности в его продвижении, чисто формальные", — заявил Понарьин, сообщает РИА "Новости".

В октябре 2021 года Минтранс и МВД России предложили внести изменения в Правила дорожного движения. Речь шла об использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Предлагалось ограничить их максимальную скорость до 25 километров в час, а массу – 35 килограммами, разрешить детям до 7 лет ездить на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам и пешеходным зонам.

Подросткам старше 14 лет разрешалось двигаться на СИМах по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час. Взрослым россиянам на самокатах предлагалось запретить обгон или объезд с левой стороны транспортного средства.

Напомним, Минпромторг, московская мэрия и НАМИ добиваются, чтобы все ввозимые в Россию электросамокаты, моноколеса и гироскутеры имели предустановленный производителем ограничитель скорости 25 км/ч, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения.

Теги: электросамокаты, ПДД



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