Кремль: РФ нужно быстро компенсировать падение импорта на 40–45%

Вопреки антироссийским санкциям Москва чувствует себя лучше, чем ожидалось.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, при этом РФ находится в "неудобном положении", и теперь стране необходимо в сжатые сроки компенсировать дефицит в 40–45% импорта.

По словам пресс-секретаря российского президента ограничения не принесли того "решительного эффекта" санкций, на который надеялись западные страны.

Песков отметил, что из-за ограничений в стране возникли проблемы с импортом товаров. Политик отметил, что Россия планирует "очень серьезно увеличить" внутреннее производство и инфраструктуру. "Компенсировать западное направление за счет увеличения импорта с восточного направления. Это вполне возможно, потому, что наш мир такой большой и богатый", — отметил представитель Кремля, сообщает CNN.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Политика импортозамещения не является неэффективной. При этом, по его словам, замещение импорта на 100% неразумно.