17 Июня 2022
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Экономика Дальневосточный ФО В России
Министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. (2020) | Фото: duma.gov.ru / пресс-служба Госдумы РФ

Чекунков заявил о развороте РФ на Восток через Арктику

В России происходит "кульминации работы 400 лет", благодаря переориентации товарных потоков с Запада на Восток.

Об этом на полях Международного экономического форума сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, одна из ключевых задач министерства — "сшивание Севера и Востока, сшивание российской экономики". Министр указал, что важно доделать Северный морской путь, "досоздать в сфере ледокольного обеспечения, в части арктического класса, портов, терминалов, спутниковой экипировки, связи, гидрометеорологической обстановки, аварийно-спасательных возможностей, чтобы СМП вышел на запланированные цифры уже в ближайшие 5-7 лет, чтобы превысил оборот в 100 млн тонн".

Чекунков отметил, что СМП станет новой экономической артерией для России с ежегодно вывозимыми товарами на сумму более $100 млрд. Глава ведомства выразил уверенность в том, что обсуждения условного поворота на Восток сегодня своевременное и реалистичное, сообщают "Известия".

Ранее глава государства Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 августа текущего года разработать и утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года.

Теги: Чекунков, Арктика, СМП



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