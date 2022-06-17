Посол ЛНР: открытие гумкоридора с завода "Азот" будет обсуждаться только при прекращении огня

Союзные силы Луганской народной республики и России готовы обсуждать открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей с химического предприятия "Азот" в Северодонецке при условии соблюдения режима прекращения огня со стороны Киева.

Как заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, итоговой договоренности по открытию гумкоридора в настоящее время нет, сообщает "Интерфакс".

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киевские власти цинично сорвали эвакуацию гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке по гуманитарному коридору в город Сватово.