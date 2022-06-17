17 Июня 2022
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ЕГЭ (2022) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Рособрнадзор: результаты ЕГЭ по русскому языку ухудшились

Выпускники школ на Едином госэкзамене в этом году продемонстрировали снижение показателей по русскому языку и повышение результатов по профильной математике.

Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, в 2021 году средний балл по русскому языку составлял 71,4, при этом 189 тыс. участников ЕГЭ получили 80 баллов и больше, 100 баллов набрал 3 тыс. 591 человек.

В текущем году средний балл по русскому языку составил 68,3, при этом 140 тыс. участников получили 80 и более баллов, число стобалльников уменьшилось до 2 тыс. 364 человека.

Как считает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкиной, снижение показателей по русскому языку укладывается в общие колебания результатов, пишут "Ведомости".

Напомним, Единый государственный экзамен как форма аттестации сохранится, даже если все Россия на национальном уровне откажется от участия в так называемом Болонском процессе.

Теги: Рособрнадзор, ЕГЭ, экзамены



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