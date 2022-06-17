17 Июня 2022
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Экономика В России
качалка нефть трубопровод (2013) | Фото: zp.kz

В макропрогнозе Минэка могут заменить цену нефти Urals на другой индикатор

Власти России обсуждают замену ожидаемой цены нефти отечественной марки Urals при составлении макропрогноза Минэка.

Прежде всего, стоимость Urals в нынешней ситуации существенно варьируется от контракта к контракту и от поставщика к поставщику, поэтому прогноз, в том числе доходов бюджета, сформированный в привязке к цене российской марки, может оказаться существенно искаженным.

Кроме того, информагентства, которые предоставляли правительству информацию о ценах на Urals, – Argus и S&P Global Platts – практически перестали регистрировать сделки и поставлять данные из-за ограничительных мер в отношении Москвы.

В настоящее время обсуждаются разные варианты замены – в частности, ориентиром для прогноза может служить условная стоимость или цена марок, торгующихся на спотовом рынке, в частности Brent. С такой инициативой выступил помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин. Предложение может быть отражено в следующем макропрогнозе Минэка в июле, пишут "Ведомости".

Напомним, Казахстан, ранее продававший свою нефть под маркой Urals, переименовывает ее в KABCO. 20% экспортной нефти страна продаёт через порт Новороссийска, а поскольку через тот же порт и Россия продаёт свою попавшую под санкции нефть Urals, то казахская нефть рискует тоже попасть под санкции.

Теги: нефть, Urals



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