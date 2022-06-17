17 Июня 2022
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Экономика В России
(2019) | Фото: Накануне.RU

Мантуров: Более 20 млрд рублей выделят на поддержку спроса на автомобили

Принято решение о выделении 20,7 млрд руб. на поддержку спроса на машины в России.

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, на возобновление программы автокредитования направят 10,2 млрд руб., на льготный лизинг – 4,9 млрд руб. 2,6 млрд руб. будет выделено на скидки по электрическому транспорту, на газомоторную технику – 3,3 млрд руб.

По словам Мантурова, данные средства должны быть выделены в ближайшее время "чтобы простимулировать рынок именно той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена нашим потребителям", сообщают "Ведомости".

Напомним, президент РФ Владимир Путин распорядился до 1 сентября разработать и утвердить обновленную стратегию автомобильной промышленности, учитывая нынешние реалии. Об этом он заявил сегодня в ходе совещания по автопрому.

Теги: Мантуров, автомобили, автопром



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