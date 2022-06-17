В Минпромторге объяснил рост цен на инсулин

17 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
инсулин завод на урале (2012) | Фото:

В Минпромторге объяснил рост цен на инсулин

В России перерегистрировали стоимость инсулина, чтобы не допустить его дефицита на рынке.

Как сообщает Минпромторг, у государства есть возможность перерегистрации цен на препараты из перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов в сторону увеличения, если фиксируется дефицит таких препаратов.

В ведомстве отметили, что долгое время цены на такие препараты не поднимались больше, чем на уровень инфляции. Минпромторг отмечает, что это и привело к стойкой дефектуре низкомаржинальных, но востребованных препаратов, таких как - фуросемид, бензилпеницилин, препараты гепаринового ряда, препараты крови.

Отмечается, что перерегистрация отпускных цен никак не отразится на льготной категории граждан, получающих инсулин бесплатно.

Максимальная стоимость препаратов в шприц-ручках вырастет на 5,5-28%. Как сообщили в ФАС, необходимость перерегистрации цен возникла в связи с ростом производственных расходов.

Теги: Минпромторг, инсулин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.06.2022 02:02 Мск ФАС согласовала повышение цен на инсулин
Ранее 10.03.2022 11:40 Мск Основные мировые производители инсулина подтвердили продолжение своей работы в РФ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети