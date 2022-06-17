В Минпромторге объяснил рост цен на инсулин

В России перерегистрировали стоимость инсулина, чтобы не допустить его дефицита на рынке.

Как сообщает Минпромторг, у государства есть возможность перерегистрации цен на препараты из перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов в сторону увеличения, если фиксируется дефицит таких препаратов.

В ведомстве отметили, что долгое время цены на такие препараты не поднимались больше, чем на уровень инфляции. Минпромторг отмечает, что это и привело к стойкой дефектуре низкомаржинальных, но востребованных препаратов, таких как - фуросемид, бензилпеницилин, препараты гепаринового ряда, препараты крови.

Отмечается, что перерегистрация отпускных цен никак не отразится на льготной категории граждан, получающих инсулин бесплатно.

Максимальная стоимость препаратов в шприц-ручках вырастет на 5,5-28%. Как сообщили в ФАС, необходимость перерегистрации цен возникла в связи с ростом производственных расходов.