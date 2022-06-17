Мантуров: Авиакомпании получат 1000 отечественных самолетов к 2030 году

Более 1 тыс. авиалайнеров будет передано авиаперевозчикам для нужд гражданской авиации до 2030 года.

Как сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, поставки будут осуществляться при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими.

Российские авиакомпании получат 142 ближнемагистральных самолета SSJ–New, 270 среднемагистральных МС–21, по 70 самолетов Ил–114-300 и Ту–214, а также 12 судов Ил–96–300. Остальной объем придется на региональные машины типа "Ладога", Л–410 и "Байкал", сообщает ТАСС.

Напомним, "Аэрофлот" намеревается заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов. Речь идет о воздушных судах Sukhoi Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Большая часть заказа придется на авиалайнеры последнего поколения – SSJ100 и МС-21.

Ранее Мантуров заявил, что авиационная отрасль России обеспечена заказами минимум на шесть лет.