17 Июня 2022
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МС-21, ПД-14 (2021) | Фото: Пресс-служба корпорации &quot;Иркут&quot;

Мантуров: Авиакомпании получат 1000 отечественных самолетов к 2030 году

Более 1 тыс. авиалайнеров будет передано авиаперевозчикам для нужд гражданской авиации до 2030 года.

Как сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, поставки будут осуществляться при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими.

Российские авиакомпании получат 142 ближнемагистральных самолета SSJ–New, 270 среднемагистральных МС–21, по 70 самолетов Ил–114-300 и Ту–214, а также 12 судов Ил–96–300. Остальной объем придется на региональные машины типа "Ладога", Л–410 и "Байкал", сообщает ТАСС.

Напомним, "Аэрофлот" намеревается заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов. Речь идет о воздушных судах Sukhoi Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Большая часть заказа придется на авиалайнеры последнего поколения – SSJ100 и МС-21.

Ранее Мантуров заявил, что авиационная отрасль России обеспечена заказами минимум на шесть лет.

Теги: Мантуров, авиация, самолеты, авиакомпании



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Ранее 08.06.2022 00:27 Мск "Аэрофлот" закажет 300 самолетов российского производства


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