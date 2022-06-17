17 Июня 2022
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Крымский мост (2020) | Фото: Накануне.RU

Разведка Украины: получена документация Крымского моста

Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины сообщило, что получило подробную техническую документацию Крымского моста.

Киев получил техническую документацию по "строительству транспортного перехода через Керченский пролив", следует из сообщения ведомства. Также в документах содержится подробная информация о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

15 июня генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для украинских военных.

До этого представитель вооруженных сил Латвии заявил, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту 9 мая.

Теги: Крымский мост, разведка, Украина



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