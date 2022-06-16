Владимир Путин поручил разработать новую стратегию автопрома до начала осени

Президент РФ Владимир Путин распорядился до 1 сентября разработать и утвердить обновленную стратегию автомобильной промышленности, учитывая нынешние реалии. Об этом он заявил сегодня в ходе совещания по автопрому.

Поручение дано правительству страны. По словам главы государства, ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств.

Напомним, что сегодня на ПМЭФ также поднималась тема "пересаживания" чиновников на российские автомобили. Началось все с того, что министр финансов России Антон Силуанов предложить пересадить чиновников на "Лады", мол, тогда эти автомобили будут качественными, хорошими и безопасными.Инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.