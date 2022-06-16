17 Июня 2022
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Политика В России
Владимир Путин в Кремле во время подписания указов о признании Донецкой и Луганской народных республик (2022) | Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил разработать новую стратегию автопрома до начала осени

Президент РФ Владимир Путин распорядился до 1 сентября разработать и утвердить обновленную стратегию автомобильной промышленности, учитывая нынешние реалии. Об этом он заявил сегодня в ходе совещания по автопрому.

Поручение дано правительству страны. По словам главы государства, ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств.

Напомним, что сегодня на ПМЭФ также поднималась тема "пересаживания" чиновников на российские автомобили. Началось все с того, что министр финансов России Антон Силуанов предложить пересадить чиновников на "Лады", мол, тогда эти автомобили будут качественными, хорошими и безопасными.Инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Теги: автопром, стратегия, Путин



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