СКР возбудил уголовные дела после обстрела гражданских ДНР украинскими военными

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ и 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ за обстрел гражданских ДНР 14 и 15 июня текущего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

"По данным следствия, в период с 14 по 15 июня 2022 года в течение суток указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения, в том числе с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Светлодарск и населенных пунктах Еленовка, Красный Партизан, Землянки ДНР, а также в городе Стаханове и населенном пункте Фомовка ЛНР", - заявили в ведомстве.

Там также отметили, что в результате обстрелов Донецка, Макеевки, Горловки и Светлодарска, а также пгт Еленовка, п. Красный Партизан и п. Землянки, было ранено 9 мирных жителей, в том числе и малолетний. Один гражданский погиб. Помимо этого были повреждены 55 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и здание детского сада.

При обстреле г. Стаханова и с. Фомовка в ЛНР ранение получил один малолетний. Пять объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и здание аграрного лицея, были повреждены.

"СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - заключили в СКР.

Напомним, что председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за сохранение смертной казни в ДНР.