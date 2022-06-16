16 Июня 2022
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Общество В России
Coca-Cola, Кока-кола (2018) | Фото: www.cocacolaespana.es

Дистрибьютор Coca-Cola заявил об уходе из России

Напитки бренда Coca-Cola перестают как продавать, так и производить на территории России. Об этом сообщает дистрибьютор Coca-Cola в РФ - компания Coca-Cola HBC, передает "Ъ". На данный же момент в стране опустошаются запасы продукта.

Напомним, что под брендом Coca-Cola в РФ также выпускаются Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich и "Моя Семья".

Еще в начале мая гендиректор компании Coca-Cola Джеймс Квинси заявил, что компания в России рассматривает возможность "полного исчезновения в какой-то момент". Еще до этого, после объявления PepsiCO и Coca-Cola о приостановке продажи своих напитков в российских магазинах, екатеринбургский бар "Огонек" не растерялся и предложил своим посетителям коктейли с советской газировкой. Акция носила название - "Назад в будущее".

Напомним, что McDonald's также приостановил работу в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Два месяца спустя компания объявила, что уходит из страны и продает бизнес. Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор, а всего несколько дней назад McDonald's переименовали во "Вкусно и точка".

Теги: дистрибутор, Coca-Cola



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