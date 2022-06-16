16 Июня 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

В России выявили первый случай заражения Омикроном ВА.5

На территории Российской Федерации подтвержден первый случай заражения новым подвидом "Омикрона" – BA.5. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"По актуальным данным к линии BA.2 геноварианта Omicron отнесены 91,3% от общего количества сиквенсов, к линии BA.1 – 7,64%, к геноварианту Дельта – 0,72%.
В базу также внесены единичные сиквенсы, относящиеся к линиям BA.4 и BA.5 геноварианта Omicron", – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что забор соответствующих биоматериалов был датирован концом прошлого месяца.

Напомним, что Более трансмиссивная разновидность штамма ВА.4 была выявлена в РФ 12 июня. Версии BA.4 и BA.5 присутствуют в Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании, Бельгии и Великобритании. Из-за повышенной заразности на новые подварианты вируса ВА.4 и ВА.5 обратила внимание Всемирная организация здравоохранения.

Теги: Омикрон, ВА.4, ВА.5, коронавирус, заражение



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