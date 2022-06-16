Дрозденко исключил разрыв соглашения о развитии ТПУ с "Мегалайном" по сценарию "Горской"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заверил, что соглашение о сотрудничестве и развитии ТПУ, заключенное с компанией «Мегалайн» не будет расторгнуто. По его словам, регион за 10 лет «не подвел ни одного инвестора».

Напомним, на полях ПМЭФ-2022 Дрозденко и гендиректор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник подписали соответствующую документацию по развитию транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и иных объектов транспортной инфраструктуры в регионе. В частности, речь идет о качественных изменениях в сфере обеспечения пассажиров комфортными и безопасными условиями пользования общественным транспортом при минимальных затратах на пересадки.

При этом стоит учитывать тот факт, что на прошлогоднем ПМЭФ «Мегалайн» заключил с Петербургом соглашение о намерениях по реализации кластера на территории «Горская». Однако по итогам текущего форума стало известно, что вместо компании Корупятника проектом фактически займется дочернее предприятие «Газпрома», где одну из руководящих должностей занимает зять Александра Беглова Павел Белов. Одна из участвующих в данном процессе сторон — руководитель СПБРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров.

Сложившаяся ситуация вызывает логичный вопрос — может ли «Мегалайн» быть уверенным в надежности такого партнера, как Ленинградская область, и что новое соглашение не будет расторгнуто по сценарию «Горской».

«Вспоминаю изречение Марка Твена: «Хвалите себя, хвалите. Источник забудется, впечатление останется». На самом деле, спросите любого инвестора, Ленинградская область за последние 10 лет не подвела ни одного инвестора», — заверил Александр Дрозденко.

В подтверждение своим словам он указал, что даже когда регион попадал в сложные ситуации, все обязательства перед инвесторами выполнялись.

«У нас были случаи, когда мы терпели определенные издержки и даже убытки, но мы полностью выполняли свои условия перед инвесторами. Даже возьмем сегодняшнюю ситуацию. Например, компанию Nokian Tyres, хотя, сегодня там непростая ситуация, мы выплачиваем компании из бюджета компенсацию в виде возмещения части налога на прибыль за счет работы торгового дома как трейдера компании Nokian Tyres. <…> Мы всегда выполняем свои обязательства и в нас можно не сомневаться», — заключил губернатор Ленобласти.

Ранее интернет-газета Informing.ru рассказывала, что Любомиров мог получить возможность подписать соглашение о намерении реализовать яхт-клуб на территории «Горской» благодаря связям с зятем Беглова Павлом Беловым.