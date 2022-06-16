16 Июня 2022
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Экономика В России
Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" заменит систему бронирования билетов с американской на российскую

Начиная с четвертого квартала компания "Аэрофлот" переходит на отечественную систему бронирования билетов. Об этом во время проведения ПМЭФ-2022 заявил замгендиректора компании Антон Мацкевич.

По его словам, к концу года вместе со "Сбером" компания запустит на сайте систему быстрых платежей. Однако теперь, вместо американской Sabre, "Аэрофлот" планирует использовать российский аналог - "Леонардо", созданную компанией "Сирена-Трэвел" и структурами "Ростеха".

Напомним, что вчера Хорошевский суд Москвы арестовал директора департамента планирования парка развития воздушных судов "Аэрофлота" Михаила Минаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Теги: Аэрофлот, Леонардо, бронирование, билет



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