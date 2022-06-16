В деревне на Урале перевернулся пассажирский автобус. Двое человек пострадали

В уральской деревне Курманка вблизи города Заречный произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следующего по маршруту "Екатеринбург - Сухой Лог". Об этом сообщает паблик во ВКонтакте "Типичный Сухой Лог".

На момент аварии в транспорте находилось восемь человек, двое из которых пострадали. По информации пресс-службы свердловского управления ГИБДД, оба с незначительными травмами головы уже обратились в больницу за медпомощью.

Местные сотрудники Госавтоинспекции также сообщили, что водитель выбрал скоростной режим, не учитывая состояние дороги во время дождя, из-за чего не справился с управлением. После того, как автобус перевернулся, все путешествующие были отправлены до пункта назначения попутными транспортом.