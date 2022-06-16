"Медицинский олимп" для лучших врачей Свердловской области

16 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
медицинский олимп, сцена, премия (2022) | Фото: фонд святой Екатерины

"Медицинский олимп" для лучших врачей Свердловской области

Сегодня в Екатеринбурге состоялась церемония награждения премией профессионального признания за достижения в сфере здравоохранения «Медицинский Олимп». В этом году премия проходит при поддержке Фонда святой Екатерины, учредители которого выделили на поддержку системы здравоохранения региона более 2,5 млрд рублей.

врачи, медицинский олимп, премия(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Лучшие врачи Свердловской области получили престижные награды на сцене ККТ «Космос». Торжественную церемонию в ККТ "Космос" открыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков также участвовавший в торжественной церемонии отметил: «На земле есть несколько ключевых профессий, и медицинский работник едва ли не на первом месте».

врачи, медицинский олимп, премия, креков(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Объявление лауреатов премии всегда проходит в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В 2022 году победителями и лауреатами «Медицинского Олимпа» стали 10 медучреждений.

врачи, премия, чернецкий(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Организаторы премии два месяца отбирали лучшие проекты по итогам 2021 года. Направлений было несколько: уникальные операции и технологии, успешное излечение наиболее сложных пациентов, спасение больных в экстремальных ситуациях, способы организации медицинской помощи, послужившие повышению качества услуг.

Экспертный совет выбрал победителей в пяти номинациях.

медицинский олимп, сцена, премия(2022)|Фото: фонд святой Екатерины

Победа в номинации «Технология года» досталась сразу двум медицинским учреждениям Екатеринбурга: Свердловской областной клинической больнице №1 и городской клинической больнице №40. За успешное оказание экстренной или неотложной помощи пациенту на догоспитальном этапе в нестандартных ситуациях в номинации «Самоотверженность и оперативность» победителями стали Территориальный центр медицины катастроф и Центральная городская клиническая больница №23. За внедрение эффективных и уникальных управленческих решений в здравоохранении награду получил коллектив городской больницы города Асбест. В одной из последних номинаций «Моя поликлиника» на «Олимп» взошли сразу три победителя — детская городская больница №11, городская клиническая больница №14 и Красноуфимская стоматологическая поликлиника.

Отдельной номинацией «Волонтеры года» жюри была отмечена работа Уральского государственного медицинского университета и Свердловского областного медицинского колледжа за организацию и развитие волонтерского движения в Свердловской области.

люди, зал, зрители(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Профессия медработника — это больше образ жизни, чем профессия. Ежедневно медицинский персонал больниц Екатеринбурга и Свердловской области заботится и дарит надежду пациентам несмотря на то, что происходит в их собственной жизни. Врачи — это наши спасители. И в предпраздничный день желаю всем крепкого здоровья, чтобы наши медики могли больше времени уделять своим семьям», — сказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

После окончания церемонии известный российский певец Александр Панайотов и исполнил песню «Спасибо нашим докторам», которую в 2020 году записали Николай Басков, Стас Михайлов, EMIN, Слава, Artik & Asti, Ирина Дубцова, Любовь Успенская, Наргиз и Brandon Stone.

Теги: врачи, медицинский олимп, фонд святой екатерины, премия, павел креков, чернецкий



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети