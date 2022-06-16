"Медицинский олимп" для лучших врачей Свердловской области

Сегодня в Екатеринбурге состоялась церемония награждения премией профессионального признания за достижения в сфере здравоохранения «Медицинский Олимп». В этом году премия проходит при поддержке Фонда святой Екатерины, учредители которого выделили на поддержку системы здравоохранения региона более 2,5 млрд рублей.

Лучшие врачи Свердловской области получили престижные награды на сцене ККТ «Космос». Торжественную церемонию в ККТ "Космос" открыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков также участвовавший в торжественной церемонии отметил: «На земле есть несколько ключевых профессий, и медицинский работник едва ли не на первом месте».

Объявление лауреатов премии всегда проходит в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В 2022 году победителями и лауреатами «Медицинского Олимпа» стали 10 медучреждений.

Организаторы премии два месяца отбирали лучшие проекты по итогам 2021 года. Направлений было несколько: уникальные операции и технологии, успешное излечение наиболее сложных пациентов, спасение больных в экстремальных ситуациях, способы организации медицинской помощи, послужившие повышению качества услуг.

Экспертный совет выбрал победителей в пяти номинациях.

Победа в номинации «Технология года» досталась сразу двум медицинским учреждениям Екатеринбурга: Свердловской областной клинической больнице №1 и городской клинической больнице №40. За успешное оказание экстренной или неотложной помощи пациенту на догоспитальном этапе в нестандартных ситуациях в номинации «Самоотверженность и оперативность» победителями стали Территориальный центр медицины катастроф и Центральная городская клиническая больница №23. За внедрение эффективных и уникальных управленческих решений в здравоохранении награду получил коллектив городской больницы города Асбест. В одной из последних номинаций «Моя поликлиника» на «Олимп» взошли сразу три победителя — детская городская больница №11, городская клиническая больница №14 и Красноуфимская стоматологическая поликлиника.

Отдельной номинацией «Волонтеры года» жюри была отмечена работа Уральского государственного медицинского университета и Свердловского областного медицинского колледжа за организацию и развитие волонтерского движения в Свердловской области.

«Профессия медработника — это больше образ жизни, чем профессия. Ежедневно медицинский персонал больниц Екатеринбурга и Свердловской области заботится и дарит надежду пациентам несмотря на то, что происходит в их собственной жизни. Врачи — это наши спасители. И в предпраздничный день желаю всем крепкого здоровья, чтобы наши медики могли больше времени уделять своим семьям», — сказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

После окончания церемонии известный российский певец Александр Панайотов и исполнил песню «Спасибо нашим докторам», которую в 2020 году записали Николай Басков, Стас Михайлов, EMIN, Слава, Artik & Asti, Ирина Дубцова, Любовь Успенская, Наргиз и Brandon Stone.