Генерал Мешков нагрянул с проверкой в отдел полиции Верхней Салды

Начальник Главного управления МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков посетил с рабочим визитом отдел полиции Верхней Салды. Поездка является плановой. Об этом журналистов проинформировал его пресс-секретарь Валерий Горелых. По его словам, генерал Мешков проверил состояние боеготовности личного состава, условия, в которых несут службу сотрудники, а также качество оказываемых здесь населению госуслуг по линии ГИБДД.

Встречал высокого гостя руководитель территориального ОВД полковник полиции Павел Пайцев, который возглавляет данное подразделение с 2014 года. Отдел обслуживает территорию Верхнесалдинского и Нижнесалдинского городских округов, их площадь составляет свыше двух тысяч квадратных километров, там проживает более 63 тысяч человек.

"Первым делом глава свердловского гарнизона полиции изучил состояние дел регистрационно-экзаменационного отделения районной ГИБДД, заслушав доклад о проделанной в 2022 году работе с местными жителями представителя РЭО Сергея Новоселова. Только с января по май стражи порядка зарегистрировали 1541 единицу транспорта, оформили и выдали 873 водительских удостоверения. На прием одного заявителя здесь требуется в среднем порядка 7 минут. Это неплохой результат, однако Александр Мешков потребовал не останавливаться на достигнутом и совершенствовать сферу обслуживания людей, не допускать фактов волокиты и бюрократических проволочек в решении вопросов посетителей", - отметил полковник Горелых.

На состоявшемся оперативном совещании с участием всего коллектива отдела полиции озвучили статистические показатели работы подразделения по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. По итогам оперативно-служебной деятельности ОП оценивается "положительно", он находится на четвертом рейтинговом месте в гарнизоне и добился снижения числа совершенных преступлений на 20,2% (323), в том числе тяжких и особо тяжких (-24,1%, 82). Сократилась кривая преступлений против собственности (-16,6% ,161), преступлений в состоянии алкогольного опьянения (-10,3; 104), и преступлений лицами, ранее уже преступавшими черту закона (-13,1%; 172). Пресечено свыше 10000 административных правонарушений.

"Руководителя регионального главка МВД также интересовали вопросы, что делается по снижению некомплекта, он составляет 27,8%, и какие конкретно меры профилактического характера намерен предпринять полковник Пайцев, чтобы улучшить криминогенную ситуацию в общественных местах и на улицах, так как зафиксирован рост преступлений на 24,7% (101) и 16,7%; (63) соответственно. В территориальном ОВД заверили, что комплекс мер уже разработан и сейчас внедряется. К примеру, чтобы улучшить безопасность дорожного движения в городе установлены два новых светофора на перекрестке улиц Парковая — Энгельса — Карла Либкнехта и на перекрестке улиц Рабочей молодежи — Карла Маркса, что уже позволило значительно разгрузить движение транспортных потоков на данных участках. Кроме того, планируется заменить устаревший светофор на перекрестке дорог Парковая — Сабурова. Соответствующий запрос уже направлен в администрацию муниципалитета", - рассказал по итогам рабочего визита генерала Мешкова Валерий Горелых.

Подобные рабочие поездки начальник ГУ МВД области будет практиковать и в дальнейшем.