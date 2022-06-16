Глава ВТБ Костин предложил ограничить деятельность иностранных банков в РФ

Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин предложил ограничить деятельность иностранных кредитных организаций в России в качестве ответной санкционной меры.

"Мы, как санкционный банк, не санкционные банки покупать не будем. Это было бы неправильно, потому что банк сразу пойдет под санкции. Но то, что я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России - это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе, по отношению к нашему германскому банку", - заявил Костин, выступая на ПМЭФ.

В ближайшее время ВТБ приступит к покупке банка "Открытие" (был санирован и сейчас принадлежит ЦБ – прим. ред.). "Открытие" тоже попал под санкции – как банк с госучастием.