16 Июня 2022
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Экономика В России
Андрей Костин, Герман Греф (2018) | Фото: kremlin.ru

Глава ВТБ Костин предложил ограничить деятельность иностранных банков в РФ

Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин предложил ограничить деятельность иностранных кредитных организаций в России в качестве ответной санкционной меры.

"Мы, как санкционный банк, не санкционные банки покупать не будем. Это было бы неправильно, потому что банк сразу пойдет под санкции. Но то, что я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России - это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе, по отношению к нашему германскому банку", - заявил Костин, выступая на ПМЭФ.

В ближайшее время ВТБ приступит к покупке банка "Открытие" (был санирован и сейчас принадлежит ЦБ – прим. ред.). "Открытие" тоже попал под санкции – как банк с госучастием.

Теги: втб, санкции, андрей костин



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