Глава Якутиии предложил переселять жителей аварийного жилья в ИЖС

Глава Якутии Айсен Николаев предложил переселять жителей аварийного жилья в ИЖС. Информация об этом прозвучала на сессии "Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста", состоявшейся на ПМЭФ.

"ИЖС нам надо активно использовать в программе расселения аварийного жилья. Проблема – очень острая. Несмотря на огромную программу, проблема остаётся. Когда мы эту программу считали, средняя цена "квадрата" в Якутии была 77 тыс. руб., а сейчас – 106 тыс. руб. Денег у регионов на окончание программы расселения не хватает, Правительство нам должно помочь", - сказал Николаев.

Ранее уральский полпред Владимир Якушев на этой же сессии заявил, что у строителей есть все инструменты, чтобы справиться с показателями строительства жилья.