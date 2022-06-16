В Екатеринбурге открылся фитнес-клуб премиум-класса, занимающий три этажа "Башни Исеть"

Сегодня, 16 июня, в "Башне Исеть" в центре Екатеринбурга начал свою работу фитнес-клуб премиум-класса Encore Fitness.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, это пятый по счету клуб сети Encore, созданной в 2015 году Ириной Кутьиной – одной из основательниц российской фитнес-индустрии. Теперь сеть представлена не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в уральской столице. Отличительными особенностями Encore являются оригинальный премиальный дизайн, интеграция digital-технологий в инфраструктуру клуба и тренировочный процесс, авторские групповые тренировки, а также акцент на SPA-направление, термальные зоны и бассейн.

Новый клуб Encore Fitness площадью 3 тыс. квадратных метров расположен на четвертом, пятом и шестом этажах "Башни Исеть". Его пространство выполнено в стиле арт-деко (дизайн-проект создан архитектурным бюро Александра Паркина). Присутствуют эстетичные детали интерьера, нестандартная система освещения и аромадизайн. Есть большой тренажерный зал и кардиозона, оснащенные последней линейкой тренажеров от Life Fitness, Hammer Strength, Insignia и других; зона функционального тренинга, отдельное пространство для растяжки, а также зона боевых искусств с боксерскими мешками.

Широкая сетка тренировок доступна в студии групповых программ, а в светлой студии баланса открывается вид на город и есть экраны для проекций аудиовизуального погружения. Тренировки направления mind&body (йога и медитация, тренировки в гамаках Antigravity, Pilates Mat и Bodybalance от Les Mills) переходят в интерактивный формат, а поклонников пилатеса ждет специализированная камерная студия с тренажерами Reformer.

В клубе открыта зона бассейна с панорамным остеклением, потолками высоты около восьми метров и просторной лаунж-зоной. 20-метровый бассейн выполнен в полукруглой форме, вызывающей ассоциации с морским побережьем. Рядом расположен термальный комплекс, в котором собраны бани и сауны практически со всего мира, есть биосауна, соляная комната и дорожка Кнайпа для улучшения жизненного тонуса.

Также в пространстве клуба создан многофункциональный SPA-комплекс, специалисты которого владеют новейшими и самыми эффективными методиками по эстетике лица и тела. А в Encore Cafe by Breadway в меню представлена большая линейка свежевыжатых соков, детокс-коктейлей и фитнес-питания.

Как отметил генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин, проект такого высокого уровня мог быть реализован только в "Башне Исеть" – современном небоскребе, расположенном в самом центре Екатеринбурга.

Сеть Encore Fitness была основана Ириной Кутьиной в 2015 году и позиционируется как новое поколение фитнес-клубов премиум-класса. На данный момент включает в себя пять проектов – флагман в Москва-Сити, клубы в районе Ясенево, на Ходынском поле, а также проекты в Санкт-Петербурге на Васильевском острове и Екатеринбурге в "Башне Исеть". На 2022-2023 годы запланировано открытие еще нескольких клубов в Москве и Сочи.