В Тюмени сняли запрет на посещение лесов

В Тюменской области снимается запрет на посещения лесов с 17 июня. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем: в лесах и на прилегающих территориях, на приусадебных участках.

С 8 июня штрафы за нарушение требований пожарной безопасности увеличены в 10 раз для физических лиц и в два раза для юридических. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем наступит при ущербе от 10 000 рублей. Нарушителю грозит штраф от 300 000 до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Отметим, что несмотря на то, что в регионе действовал запрет на посещение лесов, тюменцы активно его нарушали. В группе "Грибники Тюмени" местные жители активно хвастаются фотографиями улова "тихой охоты".

Напомним, особый противопожарный режим начал действовать в Тюменской области с 15 апреля. Ранее губернатор Александр Моор подписал постановление о единовременных выплатах для жителей поселков и деревень, которые в результате природных пожаров лишились имущества.