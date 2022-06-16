В Челябинской области ввели запрет на проверки ГКУ до конца года

В Челябинской области введен мораторий на проведение Главным контрольным управлением региона проверок главных распорядителей и получателей бюджетных средств до 1 января 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГКУ, проверки, которые уже были начаты, приостанавливаются на этот же срок или завершаются не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

Проверки в отношении бюджетных и автономных учреждений будут проводиться в соответствии с планом.

Мораторий не распространяется на проверки, которые проводятся по поручению губернатора или в соответствии с требованиями прокуратуры, а также по законодательству о контрактной системе в сфере закупок.