16 Июня 2022
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Общество Челябинская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области ввели запрет на проверки ГКУ до конца года

В Челябинской области введен мораторий на проведение Главным контрольным управлением региона проверок главных распорядителей и получателей бюджетных средств до 1 января 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГКУ, проверки, которые уже были начаты, приостанавливаются на этот же срок или завершаются не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

Проверки в отношении бюджетных и автономных учреждений будут проводиться в соответствии с планом.

Мораторий не распространяется на проверки, которые проводятся по поручению губернатора или в соответствии с требованиями прокуратуры, а также по законодательству о контрактной системе в сфере закупок.

Теги: ГКУ, проверки, мораторий,



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