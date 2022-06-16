16 Июня 2022
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Общество В России
Александр Жаров, глава Роскомнадзора (2012) | Фото:ria.ru

Нужно быть немножко параноиком в условиях гибридной войны – Жаров

Глава "Газпром-Медиа" Александр Жаров заявил, что после ряда серьезных кибератак на российские медиа у "слепого котенка начинают прорезаться глаза".

"Инциденты последних месяцев были самые разные, и они учат наши компании. Выводы сделаны, принципиально важно из позиции оборонительной переходить к проактивным действиям. Надо привлекать специалистов по безопасности, нужно быть немножко параноиком в каком-то смысле", - сказал Жаров во время выступления на ПМЭФ.

Он добавил, что сейчас медиакомпании находятся "в условиях не информационной, а гибридной войны".

Теги: гибридная война, александр жаров, кибератака, газпром-медиа



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