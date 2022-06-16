16 Июня 2022
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Свидетельство о рождении, Украина (2015) | Фото: Накануне.RU

Запорожские дети, родившиеся после 24 февраля, не будут автоматически получать российское гражданство – Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас опроверг слова представителя военно-гражданской администрации Запорожской области Украины о том, что дети, родившиеся в этом регионе после 24 февраля, "автоматически станут гражданами России".

"Тоже и автоматически" не станут, нет такой нормы в законе о гражданстве. Но решать этот вопрос будет нужно", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что дети, рожденные после 24 февраля в Херсонской области Украины, будут автоматически получать российское гражданство. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что аналогичная процедура будет действовать и в его регионе.

Теги: андрей клишас, запорожская область, гражданство



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