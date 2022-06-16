16 Июня 2022
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Общество Свердловская область
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

"Банда подростков" из Екатеринбурга пообещала извиниться за свое поведение

Полицейские нашли подростков, вступивших в конфликт с жильцами дома №5 на улице Сухоложской в Екатеринбурге. Нарушители порядка пообещали извиниться.
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Ранее местные жители пожаловались на "банду подростков", которые пьют во дворе и шумят по ночам, а в ответ на все замечания угрожают выбить окна. Жильцы обратились в полицию.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели беседу с группой молодых людей 2006-2008 годов рождения, которые некорректно себя вели.

"Несколько мальчиков и одна девочка были предупреждены о недопустимости нарушения общественного порядка, а также о необходимости вежливого поведения. Кроме этого, родители подростков будут привлечены к административной ответственности за нахождение детей в ночное время на улице", - отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что материалы проверок направят в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки их на профилактический учет.

"Сами подростки пообещали впредь не допускать подобного поведения и сегодня же извиниться перед местными жителями", - заверили в полиции.

Теги: подростки, полиция, Екатеринбург



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