16 Июня 2022
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газ, конфорка, природный газ, газоснабжение (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"Северный поток 2" можно запустить хоть сейчас – Миллер

Глава "Газпрома" Алексей Миллер напомнил, что газпопровод "Северный поток 2" находится под давлением, газ в Европу по нему можно поставлять "хоть сейчас". Так топ-менеджер на ПМЭФ прокомментировал возможный дефицит газа в ЕС из-за проблем с поставками по "Северному потоку".

Сегодня стало известно, что итальянской нефтегазовой компании Eni будет поставлено только 65% от заказанного объема газа. При этом Eni запрашивала на 44% больше, чем накануне. Проблемы с поставками "Газпром" объясняет неисправностью оборудования на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти. Там стоит оборудование Siemens, нуждающееся в ремонте и сервисном обслуживании, которые прекращены из-за санкций.

Напомним, проект "Северный поток 2" так и не был сертифицирован и запущен – сначала процесс затягивали европейские надзорные органы, а после начала военной спецоперации РФ на Украине на работу газопровода были наложены санкции.

Теги: северный поток 2, газопровод, алексей миллер



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