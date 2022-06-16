40% граждан ипотеку, будь она хоть нулевая, не возьмут, - Мутко

40% граждан ипотеку, будь она хоть нулевая, не возьмут. Информация об этом прозвучала на сессии "Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста", состоявшейся на ПМЭФ.

"40% граждан ипотеку, будь она хоть нулевая, не возьмут. Нам нужно подходить к развитию арендного жилья, субсидируемого арендного жилья", - сказал генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Например, в Воронеже построен дом площадью 500 тыс. "квадратов". Подобные примеры есть в Тобольске.