У строителей есть всё, чтобы возводить необходимое жильё, - Якушев

У строителей есть все инструменты, чтобы справиться с показателями строительства жилья. Информация об этом прозвучала на сессии "Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста", состоявшейся на ПМЭФ.

Один из KPI проекта "Жильё и городская среда" – увеличение жилищного строительства до 120 млн "квадратов" в год. Модератор сессии, директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов спросил экс-главу Минстроя, уральского полпреда Владимир Якушева, есть ли риски, что этот показатель достигнут не будет.

"Риски всегда есть. Наша реальность каждый год меняется. Два года мы жили в "коронавирусных" ограничениях, теперь – санкции. Если говорить о том, что сделано, чтобы этот KPI был выполнен, то есть беспрецедентный набор инструментов – инфраструктурное меню, инфраструктурные кредиты и другие. Надо, чтобы это эффективно работало на местах", - сказал Якушев.

Что будет дальше, говорить рано, - мы "зашли в долгий горизонт".

"Количество инструментов достаточно. Если они будут эффективно работать на земле, KPI будет по силам", - сказал Якушев.