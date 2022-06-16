В Госдуме высоко оценили потенциал КРТ

Комплексное развитие территорий – одно из самых перспективных направлений развития территорий. Информация об этом прозвучала на сессии "Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста", состоявшейся на ПМЭФ.

"Комплексное развитие территорий – одно из самых перспективных направлений развития территорий, будем дорабатывать систему, повышая экономическую составляющую, не во всех субъектах эта схема "летает"", - сказал председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Отметим, ранее введение КРТ вызвало много дискуссий.