16 Июня 2022
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Экономика В России Санкт-Петербург
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

В России есть достаточно предприятий, которые могут заниматься импортозамещением

В России есть достаточно предприятий, которые могут заниматься импортозамещением. Информация об этом прозвучала на сессии "Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста", состоявшейся на ПМЭФ.

"У нас достаточно предприятий, которые могут заниматься импортозамещением. Надо искать возможности выхода из кризиса", - сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Министерство знает, что делать, и надо претворить этот план в жизнь быстро.

"Строительная отрасль постоянно переживает вызовы. Главное – сохранить темп. Деньги – кровь экономики. Инвестиции по федеральным программам реализуются полностью. Министерство готовит пятилетнюю программу развития отрасли. Следующая задача связана с сокращением барьеров: санкции сами себе мы иногда делаем лучше, чем наши "друзья"", - сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Теги: Ирек Файзуллин, министерство, строительство, ЖКХ



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