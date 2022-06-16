Жительниц Челябинска осудили за мошенничество с маткапиталом

В Челябинске членов организованной группы получили сроки в колонии за мошенничество с использованием средств материнского капитала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2014 – 2015 гг. местные жительницы, работая риелторами, подыскивали лиц, обладающих правом на использование материнского капитала, а также собственников недвижимого имущества, которых склоняли к подписанию фиктивных договоров купли-продажи без фактического расчета с продавцом, и получению в кредитных организациях займов якобы на приобретение жилых помещений.

Бюджету был причинен ущерб в размере более 3 млн рублей, а потерпевшим – более 2 млн рублей.

Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 4 до 8,5 лет в колонии общего режима.