16 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kurer-sreda.ru

Жительниц Челябинска осудили за мошенничество с маткапиталом

В Челябинске членов организованной группы получили сроки в колонии за мошенничество с использованием средств материнского капитала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2014 – 2015 гг. местные жительницы, работая риелторами, подыскивали лиц, обладающих правом на использование материнского капитала, а также собственников недвижимого имущества, которых склоняли к подписанию фиктивных договоров купли-продажи без фактического расчета с продавцом, и получению в кредитных организациях займов якобы на приобретение жилых помещений.

Бюджету был причинен ущерб в размере более 3 млн рублей, а потерпевшим – более 2 млн рублей.

Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 4 до 8,5 лет в колонии общего режима.

Теги: маткапитал, мошенничество,



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