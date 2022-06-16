Удальцову могут не пустить в Госдуму на место Рашкина

Выдвиженка от КПРФ на последних думских выборах Анастасия Удальцова, проигравшая в своем одномандатном округе "единоросске" Светлане Разворотневой, может не получить мандат депутата Госдумы, ставший вакантным после "изгнания" Валерия Рашкина.

Пока Центризбирком приостановил процедуру передачу ей мандата, пишут "Ведомости". Загвоздка с гражданством Удальцовой: она подала документы на российское гражданство только в 2004 году, до этого была гражданкой Украины, переехала в Москву в 1998 году.

Место Рашкина в Госдуме – следом за его постом во главе столичной ячейки КПРФ – может занять Николай Зубрилин, сейчас он возглавляет фракцию КПРФ в Мосгордуме.