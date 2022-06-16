16 Июня 2022
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Патриарх Кирилл. (2021) | Фото: священник Игорь Палкин / фотослужба Патриарха Московского и Всея Руси / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Великобритания внесла в санкционный список Патриарха Кирилла

Патриарха Московского Кирилла внесли в санкционный список Великобритании, составленный в связи с проведением военной спецоперации РФ на Украине. Предстоятель РПЦ неоднократно в своих высказываниях поддерживал курс Кремля.

Введение санкций в отношении Патриарха Кирилла прокомментировал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он напомнил, что Патриарх в свое время пережил гонения на церковь и никакие санкции ему не страшны.

"Попытки запугать чем-либо Предстоятеля Русской Церкви или заставить его отказаться от своих взглядов — бессмысленны, абсурдны и бесперспективны. Семья Патриарха прошла через годы безбожных гонений, сам он рос и формировался в условиях колоссального давления на веру, которому всегда с честью противостоял", - пишет Легойда в своем Telegram-канале.

Он добавил, что церковь "является последним мостом, средством коммуникации". Введение санкций он считает разрывом "и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией".

Теги: санкции, патриарх кирилл, великобритания, владимир легойда



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