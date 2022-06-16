Возвращения в СССР не будет, экономика СССР была неэффективна, – помощник президента РФ

На ПМЭФ сегодня обсуждали возможность возвращения к советским экономическим моделям. Нынешние монетарные власти России отвергают такую вероятность, хотя и ошибок западных компаний предлагают не повторять в процессе выстраивания новой российской экономики с импортозамещением.

"Мы способны делать качественные продукты. Надо ставить такую задачу. Импортозаместить все сразу нельзя, процесс непростой. Но главное – ставить задачу. Не повторять ошибок, которые есть, например, на западе", - заявил помощник президента России Максим Орешкин.

Отвечая на вопрос о том, почему импортозамещенная Lada Granta по комплектации бедная, а стоит – дороже, Орешкин обратился к истории страны: "Тысячелетняя история России говорит о том, что мы всегда справляемся. Справимся в этот раз. Сделаем хорошо. Да, это потребует времени, стараний, усилий. Но – сделаем".

А вот в более близкие времена плановой экономики он возвращаться не хочет: "Возвращения в СССР не будет. Экономика ССР была неэффективна, потому что была закрыта, сверхцентрализована. Всего этого в России нет и не будет".

Его поддержала коллега, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, она тоже не хочет в СССР: "Чтобы не вернуться в Советский Союз, надо поддерживать частную инициативу. Если дать ей проявиться, будет то, что мы называем модернизацией".