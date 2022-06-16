16 Июня 2022
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Происшествия Омская область
Пешеходный переход (2010) | Фото: Накануне.RU

В Омске три подростка, переходившие дорогу по переходу, попали под колёса автобуса

В Омске водитель автобуса сбил троих подростков на пешеходном переходе, сообщает УМВД по Омской области.

Авария случилась в 15.20 (по местному времени). Пассажирский автобус "ГАЗ" при движении по улице Думской при повороте на Комсомольский мост сбил трёх пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Три 15-летних подростка – две девушки и юноша – доставлены в больницу. В момент происшествия автобус следовал по маршруту № 222 (МСЧ-9 – Онкодиспансер) с 10 пассажирами.

Теги: Омск, автобус, пассажиры



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