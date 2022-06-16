Шатов остается в "Урале" еще на сезон

ФК "Урал" объявил, что полузащитник Олег Шатов заключил новый контракт с клубом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, соглашение с игроком будет действовать до конца сезона-2022/23.

Напомним, в ноябре 2021 года Шатов расторг контракт с казанским "Рубином". В январе 2022 года полузащитник вернулся в родной для него "Урал" и подписал соглашение до конца сезона-2021/22. Во второй части завершившегося чемпионата он провел 11 матчей и забил один мяч – в ворота своего бывшего клуба из Казани.

В "Урале" пожелали Олегу обходиться без травм и продолжать радовать болельщиков.

Стоит отметить, что гол Шатова "Рубину" претендовал на самый красивый мяч уральцев по итогам минувшего сезона. Однако победу в итоге одержал Юрий Железнов с его шедевром в ворота "Зенита".