Председатель челябинского суда не смогла оспорить решение ВККС РФ, отказавшей ей в повышении

Верховный суд РФ отказал председателю Центрального районного суда Челябинска Рамзие Лутфуллоевой в удовлетворении иска об оспаривании решения ВККС РФ об отказе в рекомендации кандидатом на должность судьи. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел, передает корреспондент Накануне.RU.

ВККС РФ не стала рекомендовать Лутфуллоеву на должность судьи Седьмого кассационного суда.

Напомним, в апреле 2019 года после жалоб подчиненных Квалификационная коллегия судей Челябинской области прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Рамзии Лутфуллоевой. Жалобы на Рамзию Лутфуллоеву стали поступать после ее решения занять вышестоящую должность. Председатель суда обжаловала это решение в ВККС РФ, которая отменила решение Квалификационной коллегии судей Челябинской области.