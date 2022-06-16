16 Июня 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Макрон, Драги и Шольц могут заставить Киев реально посмотреть на положение дел - Кремль

В Кремле надеются, что Макрон, Драги и Шольц в ходе визита в Киев подвигнут Зеленского реально посмотреть на положение дел, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также Москва не питает особых надежд на возобновление переговорного процесса. "Переговоры России и Украины сейчас застопорились, рассчитывать на их продолжение можно с трудом", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее на ПМЭФ помощник президента России, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил, что проект договора в апреле был согласован на 75%. По его словам, Пентагон и госдеп США повлияли на то, что Киев взял паузу в переговорах. "Россия открыта к переговорному процессу с Украиной", - добавил Мединский.

Теги: переговоры, украина, киев, дмитрий песков



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