Макрон, Драги и Шольц могут заставить Киев реально посмотреть на положение дел - Кремль

В Кремле надеются, что Макрон, Драги и Шольц в ходе визита в Киев подвигнут Зеленского реально посмотреть на положение дел, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также Москва не питает особых надежд на возобновление переговорного процесса. "Переговоры России и Украины сейчас застопорились, рассчитывать на их продолжение можно с трудом", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее на ПМЭФ помощник президента России, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил, что проект договора в апреле был согласован на 75%. По его словам, Пентагон и госдеп США повлияли на то, что Киев взял паузу в переговорах. "Россия открыта к переговорному процессу с Украиной", - добавил Мединский.