Вместо Универсиады-2023 в Екатеринбурге пройдут открытые игры России и Китая

Стало известно, какой турнир состоится вместо Универсиады, которая должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году.

Как следует из деловой программы международного экономического форума, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, завтра, 17 июня, запланирована дискуссия не тему "Спорт без преград: новые сценарии и форматы". Одним из вопросов обсуждения станет подготовка к проведению открытых игр Россия – Китай в 2023 году в Екатеринбурге. Предполагается, что их участниками станут спортсмены из стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС и СНГ.

Модератором дискуссии выступит заместитель генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки. Участие в обсуждении примут министр спорта России Олег Матыцин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, известные в прошлом спортсмены, а также ряд зарубежных представителей.

Напомним, в мае стало окончательно известно, что Всемирных студенческих игр в 2023 году в Екатеринбурге не будет. Однако позже в мэрии уральской столицы сообщили, что "в том или ином виде" игры состоятся.

"Объекты будут задействованы, и красивое мероприятие мы получим. Возможно, даже какая-то прибыль для предприятий общепита и гостиниц будет", - заявлял глава департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.

Между тем, комплекс объектов для Универсиады-2023, который возводится в Новокольцовском районе Екатеринбурга, теперь называется Деревня фестиваля молодежи и студентов. Однако по всем официальным документам он носит прежнее название – Деревня Универсиады.