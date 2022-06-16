"Каждый госслужащий готов ко всему": Песков – о перспективе пересадить чиновников на "Лады"

Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание по развитию отечественного автопрома. Не исключено, что на нем будет поднята тема "пересаживания" чиновников на российские автомобили. Сегодня утром ее обсуждали на ПМЭФ.

Началось все с того, что министр финансов России Антон Силуанов предложить пересадить чиновников на "Лады", мол, тогда эти автомобили будут качественными, хорошими и безопасными.

Инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я, как госслужащий, готов ко всему. И каждый госслужащий готов ко всему. Антон Германович [Силуанов] будет принимать участие в совещании у президента. Если посчитает целесообразным, поднимет этот вопрос".

Между тем, инициативу Силуанова (а на самом деле – подзабытую идею Бориса Немцова из 90-х) уже поддержали в регионах. Так, глава Калужской области Владислав Шапша заявил о пользе такого решения.

"Автопарк администраций в Калужской области состоит как из отечественных автомобилей, так и зарубежных. Причём это довольно старые иномарки, стоимость которых порой даже меньше, чем у той же новой "Лады". Так что обновление автопарка пойдёт даже на пользу. Но мы в регионе и не переставали использовать российские автомобили для нужд госорганов и служб. Это автомобили скорой помощи, полиции, лесничеств и так далее", - цитирует губернатора издание "Подъем".

Напомним, сегодня "Автоваз" объявил стартовую стоимость новой модели "Лада Гранта" – от 658 тыс. руб.