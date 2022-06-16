"Автоваз" объявил цены на новую "Ладу Гранту"

"Автоваз" объявил цены на модель Lada Granta Classic 2022 года. Модель в этой комплектации прославилась задолго до выхода. Из-за дефицита импортных комплектующих в базовой версии не будет подушек безопасности и антиблокировочной системы.

Итак, цены на "Гранту" 22 года стартуют с отметки 658 тыс. руб. (с учетом выгоды по схеме трейд-ин или с использованием кредитной программы компании). Производитель отмечает, что предложение на данную комплектацию выгоднее предыдущего модельного ряда на 103 тыс. руб. Так что глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров ввел сегодня на ПМЭФ публику в заблуждение, когда сказал, что автомобили стали дороже и скромнее по комплектации.

В комплектацию новой версии входят: электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с 4 динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.

Помимо седана, в комплектации Classic'22 предлагаются лифтбек и универсал семейства LADA Granta.

Машина оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и механической 5-ступенчатой коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле обещают 6,5 л на 100 км.

Напомним, на сегодняшней дискуссии на ПМЭФ министр финансов России предложил пересадить чиновников на "Лады". После этого сенатор Андрей Клишас предложил Антону Силуанову приехать на отечественном автомобиле в Совет Федерации.